Augmenten a més de 70 els morts per les protestes al Nepal, segons el govern interí

El govern interí del Nepal ha informat aquest diumenge que han augmentat a més de 70 els morts a les manifestacions que van fer caure l'anterior executiu, liderat per Sharma Oli, en protesta per l'augment de la corrupció i la prohibició de l'accés a les principals xarxes socials.
El secretari cap del govern, Eaknarayan Aryal, ha explicat en unes declaracions als mitjans de comunicació que 72 persones han mort i unes altres 191 han resultat ferides. A més, ha precisat que la majoria dels morts són manifestants, si bé tres d'ells són membres de les forces de seguretat.
La primera ministra interina, Sushila Karki, que ha assumit formalment el càrrec aquest diumenge, ha declarat "màrtirs" els morts durant les protestes i ha decidit entregar un milió de rupies nepaleses (al voltant de 6.000 euros) a la família de cada mort. També ha ordenat el tractament mèdic gratuït per als ferits (134 manifestants i 57 policies).
No obstant això, ha plantejat que els atacs contra els principals òrgans administratius, judicials i executius ocorreguts durant la setmana van ser actes criminals i ha dit que han de ser investigats i els responsables han de ser portats davant de la justícia. Alguns dels manifestants van incendiar, entre d'altres, el Parlament, la seu presidencial, el Tribunal Suprem i les principals comissaries.
"En observar el que va passar en nom de les protestes, sembla com si s'hagués executat de manera planificada, la qual cosa planteja interrogants sobre una conspiració", ha manifestat en unes declaracions recollides pel diari 'The Kathmandu post'.
Després del canvi de govern, les autoritats xineses han felicitat Karki per assumir el càrrec de primera ministra interina. "La Xina i el Nepal mantenen una amistat llarga i tradicional. La Xina sempre ha respectat el camí de desenvolupament escollit independentment pel poble nepalès i està disposada a col·laborar amb el Nepal per defensar els cinc principis de coexistència pacífica, promoure els intercanvis i la cooperació en diversos àmbits i impulsar les relacions", ha dit un portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès.
L'administració de Donald Trump també s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió a través de l'ambaixada dels Estats Units a Katmandú: "Celebrem el restabliment de la calma i la resolució pacífica després dels tràgics esdeveniments de la setmana passada. Felicitem el president, Ramchandra Paudel, i els líders juvenils pel seu compromís amb una solució democràtica tot i que continuem lamentant pèrdues", resa un comunicat.
Així mateix, la legació diplomàtica ha reconegut l'exèrcit "pel seu paper vital en el restabliment de l'ordre i la facilitació d'una transició pacífica del govern civil" i ha dit que espera "col·laborar amb el govern interí en els pròxims mesos mentre es prepara per a noves eleccions".
El Nepal ha estat escenari de manifestacions des de dilluns, quan els ciutadans es van tirar als carrers arran de la prohibició de l'accés a la majoria de les xarxes socials, i que han derivat en una mostra del malestar contra el govern per la qual cosa molts joves consideren una mala gestió, amb nombrosos saquejos i violència.