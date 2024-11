Augmenten a més de 43.300 les morts per l'ofensiva d'Israel contra Gaza, 55 en l'últim dia

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han denunciat aquest dissabte la mort de 55 persones durant l'últim dia d'atacs per part d'Israel, la qual cosa eleva a més de 43.300 el total de morts des de l'inici de l'ofensiva militar llançada contra l'enclavament després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

"El recompte de l'agressió israeliana ha augmentat a 43.314 màrtirs i 102.019 ferits des del 7 d'octubre", ha manifestat el Ministeri de Sanitat gazià a través de Telegram, on ha especificat que durant les últimes 24 hores s'han confirmat 55 morts i 192 ferits traslladats a hospitals de l'enclavament.

En aquest sentit, ha recalcat que "encara hi ha víctimes entre la runa i pels carrers, sense que les ambulàncies i els equips de defensa civil hi puguin arribar". Les autoritats gazianes han afirmat en diverses ocasions que almenys 10.000 persones consten com desaparegudes.