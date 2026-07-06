Augmenten a més de 3.500 els morts pels terratrèmols a Veneçuela

Europa Press/Contacto/Laura De Chiclana/Jna Press
MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -
L'últim balanç oficial pels potents terratrèmols registrats fa més d'una setmana al centre de la costa veneçolana eleva a més de 3.500 els morts i a més de 16.700 els ferits.
El president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Jorge Rodríguez, ha informat que són concretament 3.535 els morts --gairebé 200 més que diumenge-- i 16.740 els ferits com resultat dels sismes de 7,5 i 7,2 en l'escala de Richter ocorreguts el 28 de juny, i que han deixat a més importants danys en 856 edificis, 190 d'ells enfonsats.
Les víctimes inclouen, a més, 17.854 persones que han perdut el seu habitatge, segons les autoritats, que han informat així mateix que han atès 86.794 famílies, rescatat 6.462 persones, i repartit més de 9.603 tones d'aliments.
En aquest moment, hi ha desplegats més de 4.338 rescatistes internacionals i 29.567 efectius mobilitzats per fer front als estralls dels terratrèmols, als quals han seguit 1.048 rèpliques, d'acord amb les informacions del Govern.