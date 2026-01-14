Augmenten a més de 3.400 els morts en les protestes a Iran, segons activistes

Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano
MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha xifrat aquest dimecres en més de 3.400 els morts i "milers" més els ferits com a conseqüència de la repressió de les forces de seguretat del país centreasiàtic durant les protestes antigovernamentals que van començar fa ja més de dues setmanes i que en els últims dies han estat marcades per una apagada nacional d'Internet.
Segons dades recopilades per IHRNGO, amb seu a Noruega, almenys 3.428 persones han mort en 15 províncies des de l'inici de les manifestacions a la fi de desembre de 2025 per protestar per les condicions econòmiques.
La xifra, tal com ha remarcat, "només inclou casos verificats" directament per IHRNGO o a través de dues fonts independents i recolzada per documentació hospitalària i funerària.
La majoria de les persones mortes eren menors de 30 anys, i almenys 15 eren menors d'edat, ha precisat. No obstant això, l'ONG està tractant d'obtenir documentació que confirmi l'edat exacta de totes les víctimes mortals.
Al vespre, l'organització no governamental Human Rights Activists (HRA), amb seu a Estats Units, va elevar a 1.850 els morts, inclosos nou nens, mentre que va informar de la detenció de més de 16.700 persones.
Les autoritats iranianes han acusat a Estats Units i Israel d'atiar les protestes i recolzar els disturbis, assegurant que les manifestacions van derivar en violència per donar una "excusa" al president nord-americà, Donald Trump, per intervenir militarment al país centreasiàtic.