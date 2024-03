Augmenten a més de 30.600 els morts i a 72.000 els ferits per l'ofensiva d'Israel contra Gaza

Les autoritats gazianes denuncien prop de deu morts i més de 120 ferits pels atacs israelians durant l'últim dia

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest dimarts a més de 30.600 els morts a causa de l'ofensiva d'Israel contra l'enclavament després dels atacs executats el 7 d'octubre pel grup, que deixa més de 72.000 ferits.

"El recompte de l'agressió israeliana augmenta a 30.631 màrtirs i 72.043 ferits des del 7 d'octubre", ha dit el Ministeri de Sanitat gazià en un comunicat, en el qual ha especificat que durant les últimes 24 hores s'han registrat "deu massacres" que han deixat 97 "màrtirs" i 123 ferits.

Així mateix, ha alertat que un nombre indeterminat de víctimes "continuen sota la runa o a les carreteres" i ha denunciat que "l'ocupació evita que les ambulàncies i els equips de Defensa Civil hi arribin", per la qual cosa el recompte de morts podria ser superior.

L'oficina de premsa de les autoritats de Gaza va afirmar dilluns en un comunicat en el seu compte de Telegram que entre els morts hi ha almenys 13.430 nens, inclosos 15 morts per desnutrició, alhora que ha xifrat en 7.000 els desapareguts, "el 70 per cent dels quals són dones i nens", des de l'inici de la "guerra genocida".

Israel va llançar l'ofensiva contra l'enclavament després dels atacs de Hamas, que van deixar 1.200 morts i 240 segrestats. A aquests registres de víctimes s'hi sumen més de 400 palestins morts a Cisjordània i a Jerusalem Est a mans de les forces de seguretat d'Israel i en atacs executats per colons.