Augmenten a més de 28.000 els palestins morts per l'ofensiva militar d'Israel contra Gaza

MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

Més de 28.000 palestins han mort a causa de l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), segons han denunciat aquest dissabte les autoritats de l'enclavament, controlades pel grup islamista palestí.

"El balanç de l'agressió israeliana ha augmentat a 28.064 màrtirs i 67.611 ferits des del 7 d'octubre", ha dit el Ministeri de Sanitat gazià a través d'un comunicat, en el qual ha especificat que durant les últimes 24 hores s'han confirmat 117 morts i 152 ferits.

Així, ha subratllat que "l'ocupació israeliana ha comès 16 massacres contra famílies a la Franja de Gaza" durant l'últim dia i ha assenyalat que "diverses víctimes encara estan sota els enderrocs o tirades per les carreteres, atès que l'ocupació evita que les ambulàncies i el personal de Defensa Civil hi arribi", per la qual cosa el balanç de víctimes podria ser superior.

L'exèrcit d'Israel va llançar la seva ofensiva contra Gaza després dels atacs de Hamas, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats, segons els balanços publicats per les autoritats israelianes. D'altra banda, més de 375 palestins han mort en operacions de les forces de seguretat i atacs per part de colons a Cisjordània i Jerusalem Est des del 7 d'octubre.