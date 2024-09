Augmenten a més de 270 els morts per les inundacions ocorregudes durant la temporada de pluges al Níger

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats del Níger han elevat a 273 la xifra de persones mortes com a conseqüència de les greus inundacions ocorregudes durant la temporada de pluges, que va començar fa més de dos mesos, i que ha provocat també greus danys materials i afectat a més de 700.000 persones.

La Direcció General de Protecció Civil ha informat que entre les víctimes hi ha morts per ofegament o per l'esfondrament de les seves cases --més de 70.000 habitatges han estat destruïdes--, segons l'agència de notícies nigerina ANP.

Aquestes inundacions han provocat la mort de caps de bestiar i la destrucció d'escoles, centres de salut, botigues i la pèrdua d'aliments. Fins a 201 dels 266 municipis del país s'han vist afectats.

El Govern de transició del Níger va anunciar a finals d'agost l'assignació d'un pressupost de 12.000 milions de francs CFA (18,3 milions d'euros) per afrontar la situació.

El Níger es troba actualment en plena estació plujosa, una època que comprèn des del mes de juny fins al setembre. Fa dos anys, el 2022, es van registrar més de 190 morts, 200 ferits i 250.000 afectats. L'any passat, les inundacions van provocar mig centenar de morts, 80 ferits i 176.000 afectats.