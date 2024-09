Augmenten a més de 180 els morts de l'última onada de bombardejos d'Israel al sud del Líban

Les autoritats libaneses afirmen que els atacs deixen més de 700 ferits i recalquen que entre les víctimes hi ha nens



MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El recompte de víctimes a causa de l'última onada de bombardejos executats per l'exèrcit d'Israel contra el sud i l'est del país ha augmentat a més de 180 morts i més de 700 ferits, segons han indicat les autoritats libaneses, després de l'increment dels atacs aeris durant les últimes hores i enmig del temor sobre l'esclat d'una guerra a gran escala.

El Ministeri de Sanitat libanès ha indicat en un missatge a Facebook que "l'agressió israeliana durant el dia d'avui deixa 182 màrtirs i 727 ferits", inclosos "nens, dones i paramèdics". Poc abans, havia ordenat als hospitals situats al sud i l'est del país que suspenguin totes les intervencions quirúrgiques que no siguin d'urgència per atendre les víctimes dels atacs israelians.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han assegurat que l'onada de bombardejos d'aquest dilluns ha destruït "més de 300" objectius, en el marc d'un "àmpli" conjunt d'atacs, després que el portaveu de l'exèrcit, Daniel Hagari, hagués reclamat als civils libanesos que abandonin els edificis i les zones que Hezbollah fa servir "per emmagatzemar armes".

El mateix Hagari ha assenyalat hores després que executaran de manera "imminent" bombardejos "en profunditat" contra la vall de la Bekaa i ha emès un advertiment a la població perquè abandonin els edificis que podrien suposar un objectiu de les FDI, sense especificar.

En resposta als atacs israelians, Hezbollah ha assegurat haver disparat desenes de projectils contra tres instal·lacions militars en territori israelià en resposta a l'onada de bombardejos contra el Líban. L'exèrcit israelià ha confirmat impactes al nord del país, sense pronunciar-se sobre possibles víctimes o danys materials.

Per la seva banda, el primer ministre interí del Líban, Najib Mikati, ha denunciat l'existència d'"un pla de destrucció" del país per part d'Israel i ha subratllat que aquests últims atacs "són part d'una guerra d'extermini".

Els últims dies s'ha registrat un repunt de les tensions, especialment després de l'onada d'explosions coordinades en els dispositius de comunicació de Hezbollah, que va deixar prop de 40 morts i uns 3.000 ferits. Posteriorment, més de 50 persones van morir divendres en un bombardeig israelià contra el sud de la capital del Líban, Beirut, entre els quals Ibrahim Akil, un alt càrrec del grup libanès.