Augmenten a més de 1.350 els morts al Nepal a causa de les inundacions

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El recompte de morts al Nepal a causa de les devastadores inundacions registrades el 26 d'agost en una zona situada a la frontera amb la Xina (nord) ha augmentat a més de 1.350, segons han confirmat aquest dilluns les autoritats del país asiàtic, que mantenen gairebé 5.000 el nombre de desapareguts, entre els quals més de 580 estrangers.
L'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA, per les seves sigles en anglès) ha indicat en el seu últim butlletí que fins avui s'han confirmat 1.355 morts i 4.996 desapareguts, inclosos 589 estrangers, enmig de les tasques de recerca a la zona.
Així mateix, ressalta que 6.672 persones han rebut atenció mèdica, mentre que 13.396 persones han estat rescatades. En les tasques de recerca i rescat hi continuen mobilitzats més de 21.400 agents de la policia, l'exèrcit i la Força de Policia Armada.
A les xifres ofertes pel Nepal s'hi sumen almenys 43 morts i prop de 550 desapareguts en territori xinès, tal com van assenyalar les autoritats del gegant asiàtic en el seu últim recompte, a més de tres cadàvers recuperats a l'Índia.