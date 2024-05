Augmenten a gairebé 35.000 els morts a Gaza per l'ofensiva israeliana

MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -

Gairebé 35.000 persones han mort a la Franja de Gaza per l'ofensiva militar llançada per Israel fa 218 dies, segons un nou balanç difós aquest dissabte pel Ministeri de Sanitat gazià i que actualitza la xifra de morts amb 28 nous casos i 69 ferits en les últimes 24 hores.

En concret, el Govern de la Franja, vinculat a Hamas, té constància de 34.971 morts i 78.641 ferits. Es tracta, en qualsevol cas, d'un balanç provisional, ja que les autoritats han advertit que hi continua havent víctimes sota els enderrocs o a zones inaccessibles per als serveis d'emergència.

Israel va iniciar l'ofensiva com a resposta als atemptats del 7 d'octubre, que es van saldar amb unes 1.200 víctimes mortals i al voltant de 240 segrestats.

Les parts mantenen negociacions indirectes per a un possible alto el foc, si bé el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, continua avançant cap a l'opció d'un assalt a gran escala a la ciutat de Rafah, on s'amunteguen més d'un milió de palestins.