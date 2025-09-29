Augmenten a 4 els morts pel tiroteig en una església de Michigan (EUA)

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats nord-americanes han elevat a 4 la xifra de víctimes mortals en l'atac d'aquest diumenge al matí en una església de Grand Blanc, als afores de la ciutat de Flint, a l'estat nord-americà de Michigan.
Així ho ha confirmat durant una roda de premsa el cap del Departament de Policia de Grand Blanc, William Renye, després que hagin trobat "2 cadàvers més" dins del temple, al qual el sospitós va calar foc després del tiroteig.
Aquests dos cossos se sumen així als dos morts per ferida de bala a mans del tirador, un home de 40 anys del barri de Burton, a Flint, identificat com Thomas Jacob Sanford, qui ha mort després de rebre una ferida mortal durant un tiroteig amb agents de la Policia de Grand Blanc.