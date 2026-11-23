Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats ucraïneses han elevat a deu la xifra de morts a causa de l'atac rus amb drons que va provocar l'esfondrament parcial d'un edifici residencial de cinc plantes durant la matinada de diumenge a la localitat de Dímer, a la regió de Kíiv, on continuen actives les tasques de cerca i rescat.
"Desafortunadament, el nombre de víctimes a Dímer ha augmentat. Els equips de rescat han desbloquejat el cos d'una altra dona. La xifra de morts és de deu", ha explicat el cap de l'Administració Militar de Kíiv, Timur Tkatxenko, a través d'un missatge difós a les xarxes socials en què ha confirmat que "l'operació de cerca i rescat continua en curs".
En el mateix comunicat, Tkatxenko ha traslladat el seu "més sincer condol" als familiars i pròxims de totes les víctimes mortals del bombardeig, després d'haver elevat prèviament el balanç de morts a sis persones a mesura que avançava la retirada de runa.