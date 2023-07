Augmenten a cinc morts i més de 40 ferits les víctimes per un atac rus a Krivói Rog, ciutat d'origen de Zelenski

MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han mort i més de 40 han resultat ferides aquest dilluns a conseqüència d'un atac matinal de les Forces Armades de Rússia contra la ciutat de Kriví Rig, situada a la regió de Dnipropetrovsk i lloc de naixement del president Volodímir Zelenski.

D'acord amb el governador regional, Sergei Lisak, gran part dels ferits es troben en estat lleu amb "laceracions i ferides tallants" o, en alguns casos, fractures. A més, entre els més de 40 ferits hi ha almenys quatre menors, segons ha detallat al seu canal oficial de Telegram.

"Els russos van disparar dos coets contra la ciutat. Un coet va copejar l'edifici de quatre pisos de la institució educativa. Probablement hi hagi persones sota els enderrocs. Els rescatistes i la Policia estan treballant", ha informat el ministre de l'Interior, Íhor Klimenko.

D'acord amb l'encarregat de la cartera de l'Interior, els equips d'emergència estan immersos ara en les tasques d'extinció del foc provocat per l'impacte del míssil, així com netejant la zona i retirant els enderrocs. "Pot ser que encara hi hagi gent allà. Les operacions de rescat estan en curs", ha dit.

De fet, el balanç de víctimes ha anat en augment des que les autoritats han confirmat l'impacte del míssil. L'últim informe dels serveis d'emergència confirma la mort de cinc persones en un succés que deixa, de moment, 43 ferits. En afegit, un edifici greument danyat s'ha esfondrat, segons l'agència UNIAN.

El president Zelenski ha publicat un missatge al seu perfil oficial de la xarxa social X --anteriorment coneguda com a Twitter-- on ha lamentat el succés i ha acusat Rússia de seguir "terroritzant a les ciutats i persones pacífiques" d'Ucraïna, especialment després dels atacs a Kriví Rig i Kherson, on ha mort una altra persona.

"Es van atacar edificis residencials, un edifici universitari, un encreuament de camins. Desafortunadament, hi ha morts i ferits. Pot haver-hi gent sota els enderrocs. Les meves condolences a tots aquells que han perdut als seus estimats a causa del terror rus", ha assenyalat el president Zelenski.

"Els últims dies, l'enemic ha estat atacant obstinadament ciutats, centres de ciutats, bombardejant béns civils i habitatges. Però aquest terror no ens espantarà ni ens trencarà. Estem treballant i salvant la nostra gent", ha resolt el mandatari ucraïnès.