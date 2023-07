Augmenten a cinc els palestins morts per una operació de l'exèrcit d'Israel a Jenín

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc palestins han mort i més de 25 han resultat ferits a mans de l'exèrcit d'Israel en una operació aquest dilluns a la matinada a la ciutat cisjordana de Jenín, que ha inclòs bombardejos contra diversos punts de la localitat, segons les autoritats palestines.

El Ministeri de Sanitat palestí ha dit a Facebook que "el nombre de màrtirs a Jenín ha pujat a cinc", i ha confirmat que un altre palestí ha mort tirotejat per les forces israelianes a la ciutat cisjordana d'Al-Bireh, un incident aparentment no relacionat amb l'operació a Jenín.

Així, ha identificat quatre de les víctimes i ha especificat que tres han mort després de rebre uns quants trets al pit, mentre que l'últim ha estat tirotejat al cap durant l'operació.

Així mateix, el ministeri ha destacat que més de 25 palestins han resultat ferits, diversos en estat greu, per la qual cosa no es descarta que el recompte pugui augmentar en les pròximes hores. "Això eleva el recompte de morts des de començaments d'any a 185 màrtirs", ha recalcat.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat a Twitter que els soldats israelians estan "atacant una infraestructura terrorista" a Jenín amb la finalitat de "contrarestar el terrorisme a tota la ciutat i al camp de refugiats de Jenín".

Les FDI han indicat que han atacat una caserna general de Gihad Islàmica que també s'ha fet servir com a punt d'observació, punt de reunió de "terroristes armats", lloc on s'acumulaven armes i explosius, i refugi per als sospitosos de cometre atacs els darrers mesos.

En aquesta línia, el portaveu de l'exèrcit d'Israel, Daniel Hagari, ha indicat en unes declaracions a la premsa que l'operació "és part d'un seguit d'accions" que les FDI "han estat i continuaran duent a terme", segons el diari israelià 'The Times of Israel'.