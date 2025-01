Augmenten a 95 els morts per un terratrèmol de magnitud 6,8 al Tibet

Xi ordena fer "tots els esforços possibles" en les tasques de recerca i rescat

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 95 persones han mort i 130 han resultat ferides a causa d'un fort terratrèmol de magnitud 6,8 que ha tingut lloc aquest dimarts al matí i que ha afectat amb duresa el comtat de Tingri, situat a la regió autònoma del Tibet, al sud-oest de la Xina.

El sisme, que s'ha produït tocades les 9.00 hores (hora local, 2.00 hora peninsular espanyola) a una profunditat de deu quilòmetres, ha provocat mig centenar de rèpliques i també ha afectat Bangladesh, el Nepal, Bhutan i l'Índia.

Milers d'habitatges s'han vist afectats prop de l'epicentre del terratrèmol, fet que ha portat les autoritats regionals a posar en marxa les tasques de recerca i rescat en un intent per trobar supervivents entre els desapareguts.

En aquest sentit, s'han desplegat efectius de l'exèrcit i desenes de membres del personal d'emergències, segons informacions recollides per mitjans xinesos. Les rèpliques, tal com han indicat les autoritats, tenen a hores d'ara una magnitud màxima de 4,4.

La situació ha portat el president de la Xina, Xi Jinping, a ordenar fer "tots els esforços possibles per tirar endavant les tasques de recerca i rescat". Així, ha demanat tractar els ferits, minimitzar les víctimes, prevenir desastres secundaris i reubicar els afectats.

Per la seva banda, el primer ministre xinès, Li Qiang, ha instat a "accelerar la verificació" de víctimes i danys, ja que la zona afectada pel terratrèmol se situa en una regió de gran altitud i baixes temperatures. "És hivern i hem de fer tot el possible per garantir la subsistència bàsica i la calor de la població a la zona del desastre", ha afegit.

El governador de Tingri, Tashi Dondup, ha assenyalat que s'ha organitzat l'evacuació segura de la població per evitar l'impacte de les rèpliques del terratrèmol.