Augmenten a 65 els ferits en el terratrèmol de magnitud 7 del Tibet que deixa 16 morts i gairebé 12.500 evacuats

Jigme Dorje / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la regió autònoma xinesa del Tibet han elevat aquest divendres a 65 els ferits en el terratrèmol de magnitud 7 a l'escala de Ritcher registrat hores abans, mantenint en 16 el nombre de morts, al mateix temps que han anunciat que prop de 12.500 persones han estat ja evacuades de la zona.
El centre de comandament d'Emergències de la regió autònoma del Tibet ha presentat així un nou balanç de víctimes, augmentant únicament els 32 ferits anteriorment recollits: dels 65 registrats ara, onze presenten lesions de gravetat i 54, lleus, ha informat l'agència xinesa de notícies Xinhua.
El sisme, que ha tingut el seu epicentre al comtat de Baqing, a la ciutat-prefectura de Nagqu, ha causat danys en un total de 339 habitatges, si bé l'avaluació integral dels danys, les operacions de salvament i el reassentament dels residents afectats continuen desenvolupant-se.
Quant a les evacuacions, les autoritats han emprès una intensa campanya d'evacuació que a les 10 del matí (hora local) inclou ja a 12.489 persones, segons ha detallat el centre de comandament d'Emergències regional.