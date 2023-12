Augmenten a 63 els morts per les inundacions a Tanzània

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals per les inundacions que afecten a Tanzània s'ha situat en 63 persones, segons l'últim balanç oficial proporcionat pel primer ministre del país, Kassim Majaliwa.

Entre les víctimes hi ha 40 dones i 23 homes, mentre que hi ha més de 110 persones ferides que es troben hospitalitzades. A més, hi ha desenes de persones desaparegudes a causa d'un lliscament de terra que va tenir lloc durant el cap de setmana a Hanang, a la província de Manyara, segons el diari tanzà 'Daily News'.

Majaliwa, que ha presentat les seves condolences a les víctimes, ha descrit la situació com una "calamitat imprevista" que va prendre al país amb la guàrdia baixa i ha advertit que "el més probable" és que hi hagi més víctimes sota els enderrocs.

"Aquesta és una de les majors calamitats a les quals s'ha enfrontat Tanzània, deixant darrere seu un rastre de destrucció", ha assenyalat, abans de demanar calma a la població durant la seva visita als districtes més afectats.

La presidenta del país, Samia Suluhi, que va informar d'un balanç anterior que situava als morts per sota dels 60, va ordenar a Majaliwa una sèrie de mesures de resposta tals com l'abonament de les despeses funeràries, sufragar les despeses sanitàries dels lesionats i proporcionar un habitatge permanent a tots els que hagin perdut la seva llar.

També va ordenar la mobilització de tots els organismes oficials en resposta al desastre per "treballar dia i nit per garantir que la situació torni a la normalitat". Així mateix, va sol·licitar realitzar una avaluació dels danys.

Cada any les inundacions afecten a desenes de milers de persones a Tanzània. Està considerat el desastre natural més important que afecta al país especialment per la seva repercussió en l'agricultura.