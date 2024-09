Augmenten a 50 els morts pel bombardeig perpetrat per Israel contra la capital del Líban, Beirut

La defensa civil libanesa xifra en 66 els ferits de l'atac, que deixa més de deu desapareguts entre els enderrocs



MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals a causa del bombardeig executat divendres per l'exèrcit d'Israel contra el sud de la capital del Líban, Beirut, ha ascendit a 50, segons han confirmat aquest diumenge els equips de rescat, que han afirmat que les tasques de recerca i rescat continuen a la zona.

La defensa civil del Líban ha indicat que, a més dels 50 morts, l'atac va causar 66 ferits, mentre que onze persones més continuen desaparegudes, per la qual cosa es tem que la xifra de morts augmenti en les pròximes hores, segons ha recollit el diari libanès 'L'Orient-Le Jour'.

Hores abans, el Centre d'Operacions d'Emergència del Ministeri de Sanitat libanès havia indicat que els equips de rescat havien trobat 45 cadàvers al lloc bombardejat i havia afegit que es continuen retirant enderrocs a la zona, tal com ha informat l'agència estatal libanesa de notícies, ANA.

Les autoritats libaneses van especificar dissabte que entre els morts hi havia almenys tres nens, i va xifrar en prop de 40 els morts, entre els quals Ibrahim Akil, un alt càrrec del principal organisme militar del partit-milícia xiïta Hezbollah que va ser identificat per Israel com a objectiu del bombardeig.

Akil estava reunit amb alts comandaments de la Força Raduan sota un edifici residencial d'un barri al sud de Beirut quan es va produir l'atac, en el qual, segons la versió israeliana, van morir 15 comandants més d'Hezbollah, inclòs Ahmed Wahbi, responsable d'entrenament del grup.

El bombardeig va tenir lloc dies després d'una onada d'explosions coordinades en dispositius de comunicació suposadament per Hezbollah, que va deixar al voltant de 40 morts i uns 3.000 ferits. Gran part de la comunitat internacional, inclosa les Nacions Unides, ha mostrat la seva preocupació per aquest succés a causa de l'indiscrimació de l'atac.

El repunt dels enfrontaments entre Israel i Hezbollah --un grup que té el suport de l'Iran i que compta amb un important pes militar i polític al Líban-- han fet témer amb la possibilitat d'una expansió del conflicte a Pròxim Orient. En aquest context, l'exèrcit d'Israel va presentar la setmana passada als Estats Units els seus "plans operatius" sobre el Líban.