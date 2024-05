Augmenten a 40 els morts en un bombardeig israelià contra un campament de desplaçats de Rafah, a Gaza

MSF denuncia una "nit sagnant" amb "múltiples bombardejos" a Rafah i reitera la seva crida a un alto el foc "immediat"

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El registre de morts a causa del bombardeig executat per l'exèrcit d'Israel al campament de desplaçats de Barakasat, a la regió gaziana de Rafah, ha augmentat a 40, amb prou feines uns dies després que el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) va ordenar a les autoritats israelianes aturar l'ofensiva militar contra la ciutat, situada a la frontera entre la Franja de Gaza i Egipte.

Els serveis de Defensa Civil de Gaza han subratllat que l'atac ha deixat almenys 40 "màrtirs" i "desenes de ferits", segons ha informat el diari 'Filastin', vinculat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), mentre que les autoritats de l'enclavament, controlades pel grup islamista, han denunciat que Israel ha perpetrat atacs contra deu campaments en les darreres 24 hores.

El Ministeri de Sanitat gazià havia indicat prèviament en un comunicat a Facebook que l'atac havia causat 35 morts i desenes de ferits, abans de subratllar que "la majoria són nens i dones" i ressaltar que "mai abans en la història no s'havia acumulat i fet servir conjuntament davant els nostres ulls un nombre tan elevat d'instruments de matança massiva".

D'altra banda, el Govern gazià ha recordat que les autoritats israelianes "havien designat aquestes zones com zones segures i havia demanat als ciutadans i als desplaçats que hi anessin" i ha incidir sobre un "genocidi amb premeditació" contra la població de Gaza.

La Mitja Lluna Roja Palestina ha assenyalat que moltes persones han estat traslladades tant a l'Hospital de Tal al-Sultan com als hospitals de campanya de la zona, i que molts palestins estan atrapats "sota les flames" i a "les tendes destruïdes". Així, ha afirmat que hi ha "escenes horribles" a causa dels atacs israelians i ha recordat que Israel havia designat l'àrea com una "zona humanitària".

En aquesta línia, Metges Sense Fronteres (MSF) ha apuntat a X que desenes de víctimes han estat traslladades a un punt d'estabilització traumatològica amb el seu suport. "Estem horroritzats per aquest acte mortal: demostra un cop més que cap lloc és segur a Gaza. Cal un alto el foc immediat i durador", ha reiterat.

Martina Marchio, coordinadora metgessa de MSF a Gaza, ha parlat de "nit sagnant a Rafah". "S'han produït múltiples bombardejos dins la ciutat", inclòs l'esmentat atac al campament de desplaçats, ha dit, abans de confirmar que al punt d'estabilització hi han arribat "180 persones, de les quals 28 ja estaven mortes".

"Després d'estabilitzar els pacients, el nostre equip ha derivat els supervivents als pocs hospitals que continuen en funcionament a la ciutat de Rafah", ha dit Marchio, qui ha reiterat que l'organització "continua demanant insistentment un alto el foc immediat i permanent".

L'exèrcit d'Israel ha reconegut l'autoria del bombardeig i ha argumentat que l'objectiu era "un complex de l'organització terrorista Hamas a Rafah on s'allotjaven terroristes d'alt rang". S'ha executat contra terroristes que són objectiu d'atac d'acord amb el dret internacional, fent servir armament de precisió i basant-se en informació d'intel·ligència preliminar que indicava la presència de terroristes de Hamas a la zona", ha dit.

No obstant això, ha reconegut que "com a conseqüència de l'atac i un incendi que s'ha desencadenat a la zona han resultat ferides diverses persones alienes als involucrats" i ha afirmat que estan "revisant" l'incident. Després d'això, el fiscal en cap de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) ho ha qualificat de "molt greu" i ha recalcat que hi ha una investigació en marxa, segons ha el diari israelià 'Haaretz'.