Augmenten a 382 els morts per desnutrició a Gaza, amb cent morts ja des de la declaració de la fam

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 382 persones han mort a la Franja de Gaza per manca d'aliments, segons un recompte del Ministeri de Sanitat local que inclou per primera vegada més de cent morts des que l'ONU va declarar formalment la fam a l'enclavament palestí el passat 22 d'agost.
En concret, 104 persones han mort desnodrides des d'aleshores, entre elles una vintena de nens. El recompte del Ministeri, controlat per Hamas, estima que la inseguretat alimentària ja s'ha cobrat la vida de 135 menors d'edat a la Franja, malgrat les crides constants a Israel perquè permeti l'entrada de més ajuda.
L'ofensiva militar israeliana, iniciada l'octubre del 2023 com a resposta als atacs perpetrats per Hamas, ha matat en aquests gairebé dos anys a 64.368 persones, mentre que més de 162.000 han resultat ferides. Les autoritats locals temen que el recompte real sigui molt més alt, ja que encara hi hauria cadàvers entre els enderrocs o en zones inaccessibles.