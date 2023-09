Augmenten a 3.800 els morts a la ciutat líbia de Derna per les inundacions

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Salut de Líbia ha augmentat a 3.868 el nombre de morts a la ciutat líbia de Derna, arrasada per les devastadores inundacions registrades a mitjans de setembre a causa de la tempesta Daniel.

La xifra ha estat confirmada pel portaveu del Comitè Suprem d'Emergències i Resposta Ràpida del Parlament electe, Mohamed Eljarh, que també ha informat sobre la creació d'un equip per encarregar-se dels cossos recuperats i un altre per comptar els enterrats, segons el portal de notícies libi Al Wasat.

L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va elevar dijous a més de 43.000 els desplaçats per les inundacions, que van destruir una quarta part de Derna després que les fortes pluges van provocar la ruptura de dues preses situades riu amunt.

El país es troba dividit en dues administracions després que la Cambra de Representants va donar per finalitzat el mandat del primer ministre d'unitat, Abdul Hamid Dbeibé, per l'ajornament de les eleccions presidencials el desembre del 2021 i nomenés per al càrrec Fazi Bashaga --posteriorment suspès en el càrrec i substituït per Hamad--, decisió que va suposar un trasbals als esforços per posar fi al conflicte i la inestabilitat que sacseja Líbia des de la captura i execució de Muamar Gadafi el 2011.