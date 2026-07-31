Augmenten a 35 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,1 registrat el dimarts al sud-oest del Japó

Europa Press/Contacto/Jia Haocheng
MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys 35 persones han mort pel terratrèmol de magnitud 7,1 en l'escala oberta de Richter que va sacsejar a primera hora del dimarts l'illa japonesa de Kyushu, segons han informat aquest divendres les autoritats de la prefectura de Kumamoto, la més afectada del país.
Algunes de les víctimes mortals es trobaven en el centre comercial Aeon de la ciutat de Kashima, que es va esfondrar i va registrar una explosió just després de produir-se el terratrèmol: d'entre els enderrocs han estat rescatades dotze persones, de les quals set han mort i la resta han resultat ferides, segons ha precisat la cadena de televisió NHK.
De la mateixa manera, les autoritats han informat que onze persones han estat rescatades en una fàbrica de paper de la ciutat de Yatsushiro, on diverses de les xemeneies d'extracció van patir greus danys i, en total, nou d'elles han perdut la vida per aquest incident.