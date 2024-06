Augmenten a 35 els morts després d'un bombardeig d'Israel contra una escola de la UNRWA a Gaza

Israel reconeix haver atacat per la presència de presumptes membres de Hamas i assegura haver pres "moltes mesures" per no danyar a civils

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El balanç de morts a causa d'un bombardeig executat per l'Exèrcit d'Israel contra una escola de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) en un campament de refugiats al centre de la Franja de Gaza ha augmentat a 35, inclosos almenys cinc nens.

Jalil Al-Dakran, portaveu de l'Hospital Màrtirs d'Al-Aqsa, situat a la ciutat de Deir al-Balah, ha confirmat el nou balanç de morts en l'atac contra l'escola al campament de Nuseirat, després que les autoritats gazianes, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), xifressin prèviament en 27 el total de morts.

Al-Dakran ha especificat que la intensificació dels bombardejos i l'inici d'una nova operació terrestre israeliana a la zona des del dimarts ha derivat que a l'hospital hagin arribat en les últimes 24 hores més de 140 morts i 380 ferits, segons ha recollit el diari palestí 'Filastin', vinculat a Hamas.

L'oficina de premsa de les autoritats gazianes havia indicat que les víctimes han estat traslladades al citat hospital, que "ha estat ple de ferits i pacients" per sobre de la seva capacitat clínica. "Això presagia un veritable desastre que conduirà a un augment encara major en el nombre de màrtirs", ha lamentat.