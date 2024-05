Augmenten a 33 els morts pel col·lapse d'un edifici en construcció a Sud-àfrica

MADRID, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals a causa de l'ensorrament que es va produir la setmana passada en un edifici en construcció a la ciutat de George, al sud de Sud-àfrica, ha augmentat a 33, segons han indicat les autoritats locals.

L'Ajuntament de George ha indicat a la seva pàgina web que dels morts --27 homes i sis dones-- han identificat a 18 persones, que són sud-africanes (set), malawaianes (cinc), zimbabueses (tres), dues moçambiqueses i un basuto.

D'altra banda, hi ha encara 19 persones que segueixen en parador desconegut. A més, 12 estan hospitalitzades, sense que hagin precisat l'estat d'elles, mentre que 62 han estat rescatades i estan recuperades.

El ministre de Policia de Sud-àfrica, Bheki Cele, va afirmar el diumenge que els contractistes de l'edifici que es va esfondrar no han proporcionat la informació sol·licitada per les autoritats, segons el portal de notícies News24. No obstant això, va asseverar que "si la companyia no col·labora, tindran la llei i la legislació".