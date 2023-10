Augmenten a 30 els palestins morts per un bombardeig d'Israel contra un campament de refugiats a Gaza

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El registre de morts pel bombardeig executat diumenge a la nit per part de l'exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats de Jabalia, al nord de la Franja de Gaza, ha augmentat a 30 segons ha indicat Defensa Civil, que especifica que entre les víctimes hi ha diversos nens.

Segons les informacions recollides per l'agència palestina de notícies Maan, els bombardejos, que han destruït uns quants edificis del campament, han deixat desenes de ferits, per la qual cosa no es descarta que el nombre de morts augmenti en les pròximes hores.

Entre els objectius figura la mesquita d'Al-Albani, al centre del campament, on continuen les tasques de cerca i rescat de víctimes de la campanya de bombardejos per part d'Israel arran de l'atac executat el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Fonts mèdiques citades per l'agència palestina de notícies WAFA han indicat que al llarg de diumenge van morir almenys 400 palestins en els atacs israelians. Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha xifrat en 320 els objectius atacats durant la jornada a l'enclavament palestí.

Els atacs de Hamas van deixar uns 1.400 morts i més de 200 ostatges, mentre que els atacs d'Israel contra Gaza han deixat gairebé 4.700 palestins morts --entre ells més de 1.800 nens-- i prop de 14.000 ferits. A més a més, prop d'1,4 milions de palestins s'han vist desplaçats, d'acord amb l'última avaluació de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA).