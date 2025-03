Augmenten a 30 els morts pels incendis forestals a Corea del Sud

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

Almenys 30 persones han mort i 40 han resultat ferides a causa dels incendis forestals registrats al sud-est de Corea del Sud, després de reavivar-se diversos focus durant la matinada, ha informat l'agència sud-coreana Yonhap citant efectius del cos de bombers desplegats sobre el terreny.

A més, 6.885 persones han estat evacuades i es troben encara fora de les seves llars, arran de l'elevat nivell de risc, que ha portat les autoritats a mantenir l'estat de catàstrofe a nivell nacional a mesura que els bombers miren de sufocar les flames.

En aquest context, el president interí, Han Duck-soo, s'ha compromès a proporcionar suport "administratiu i financer complet" a les persones desplaçades "fins que tornin a la normalitat".

"És més important que res garantir que una tragèdia com aquesta no es repeteixi. Necessitem fer una revisió exhaustiva del sistema de resposta del govern i determinar si estem preparats per a grans incendis forestals enmig del ràpid canvi climàtic", ha exposat el mandatari en unes declaracions recollides pel mateix mitjà.

En els últims dies, el cos de bombers ha lamentat les serioses dificultats a les quals s'enfronten sobre el terreny a causa del clima sec i la presència de fortes ràfegues de vent, indicant que la situació continua sent complexa a les províncies més afectades: Gyeongsang del Nord i Gyeongsang del Sud.

Així, han informat que prop de 48.000 hectàrees estan calcinades --l'equivalent a aproximadament un 80% de la grandària de Seül--, superant en gairebé una vintena d'hectàrees els virulents incendis de l'any 2000 a la zona costanera del país, que eren fins avui els pitjors registrats en la història de Corea del Sud.

Els incendis van començar fa ja una setmana al voltant d'Uiseong i, des de llavors, han avançat cap a Andong, Cheongsong, Yeongyang i Yeongdeok. Les flames han obligat el Ministeri de Justícia a traslladar prop de 500 presos d'una presó a la província de Gyeongsang del Nord a altres centres penitenciaris del país, si bé en un inici s'estimava que la mesura pogués afectar uns 3.500 reus.