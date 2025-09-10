Augmenten a 30 els morts i a més d'un miler els ferits pels aldarulls al Nepal

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal han informat aquest dimecres que ja són 30 els morts i més d'un miler els ferits pels aldarulls registrats arran de la prohibició d'accés a les principals xarxes socials, unes protestes que han continuat tot i que el govern ha retirat la mesura.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat 30 morts i ha situat en pel cap baix 1.033 els ferits a mesura que augmenta la violència al país, que es manté sota fortes mesures de restricció i un toc de queda nacional.
Almenys 55 dels ferits han hagut de ser traslladats a altres hospitals, si bé més de 700 han rebut l'alta, i 253 més han estat ingressats al llarg del dia, segons informacions del diari nepalès 'Republica'.
El Servei Hospitalari Civil ha tractat 436 persones, si bé està sobrepassat per l'alt nombre de pacients, segons han indicat les autoritats. Al Centre Nacional de Trauma hi ha ingressades actualment 161 persones, mentre que 109 més reben atenció mèdica a l'Hospital Everest.
En total, són 28 els centres mèdics que han estat atenent els ferits. Així mateix, ha informat que els serveis d'emergències han estat mobilitzats a gran escala per fer front al gran nombre d'afectats.