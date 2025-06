Augmenten a 28 els morts pels bombardejos de Rússia contra Kíiv de dimarts

MADRID 18 juny (EUROPA PRESS) -

El registre de morts a causa dels atacs llançats dimarts per l'exèrcit de Rússia contra Kíiv ha augmentat a 28, segons una nova actualització proporcionada per les autoritats ucraïneses, mentre que 134 persones van resultar ferides com a conseqüència dels bombardejos.

"El nombre de víctimes del massiu atac enemic a la capital del 17 de juny ha augmentat. A hores d'ara, s'ha confirmat la mort de 28 residents de Kíiv", ha informat l'alcalde de la ciutat, Vitali Klitxkó, a través del seu canal de Telegram.

No obstant això, ha avisat que els equips de rescat continuen treballant al lloc de l'atac, per la qual cosa el recompte no és definitiu. El Servei Estatal d'Emergències ha precisat que 23 de les víctimes mortals eren a un edifici de nou plantes al districte de Solomianski.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va acusar Rússia de llançar "un atac massiu" contra el país i va xifrar en 440 els drons i en 32 els míssils utilitzats. "Kíiv ha fet front a un dels atacs més horribles. A més, les regions d'Odessa, Zaporíjia, Txerníhiv, Jitómir, Kirovohrad, Mikolaiv i Kíiv han estat atacades", va sostenir dimarts.