Augmenten a 28 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,1 registrat en el sud-oest del Japó

Europa Press/Contacto/Jia Haocheng
MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys 28 persones han mort per causa del terratrèmol de magnitud 7,1 en l'escala oberta de Richter que va sacsejar a primera hora d'aquest dimarts la prefectura de Kumamoto, a la illa japonesa de Kyushu.
Així ho ha anunciat aquest dijous el portaveu governamental Minoru Kihara, d'acord amb informacions recollides per la cadena de televisió NHK en relació amb el referit sisme que va ser seguit d'un altre de magnitud 6,1 a la mateixa zona.
Algunes de les víctimes mortals es trobaven en el centre comercial AEON de la ciutat de Kashima, que es va esfondrar i on es va produir una explosió just després de produir-se el terratrèmol; altres estaven en una fàbrica de paper de la ciutat de Yatsushiro, on diverses xemeneies van patir greus danys, segons ha precisat la prefectura de Kumamoto d'acord amb informacions recollides per l'agència de notícies Kyodo que ha agregat que, fins al moment, "més de 10.000 persones" romanen en centres d'evacuació.