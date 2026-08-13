Augmenten a 265 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 al nord-oest de Colòmbia

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El nombre de víctimes derivades del terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter registrat el dilluns al nord-oest de Colòmbia ha augmentat a 265 morts i prop de 3.500 ferits, segons han confirmat aquest dimecres per la nit les autoritats colombianes.
"Tenim 25.872 famílies afectades, 53.816 persones, lamentablement 265 morts, 3.494 ferits. I el nombre de desapareguts ha pujat de manera alarmant a 496", ha informat el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, en roda de premsa.
Per la seva banda, el director de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD), David Tamayo, qui ha pres possessió del seu càrrec aquest mateix dimecres, ha asseverat que estan sent desplegades "totes les capacitats" que disposen per a la gestió del risc, la fase d'atenció i per "anar progressivament passant a la fase de resposta".