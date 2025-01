Augmenten a 24 els morts pels incendis forestals a Los Angeles (EUA)

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats nord-americanes han informat aquest diumenge que han augmentat a 24 les víctimes mortals pels incendis que afecten des de fa una setmana a la ciutat de Los Angeles, a l'estat de Califòrnia.

El Departament Mèdic Forense del Comtat de Los Angeles ha confirmat 5 nous morts durant la jornada. Així mateix, ha precisat a través d'un comunicat publicat a la seva pàgina web que la majoria de les víctimes, un total de 16, són de l'incendi d'Eaton, mentre que les restants vuit són del de Palisades.

Cal esmentar que les autoritats han advertit que no es coneixerà el nombre real de víctimes fins que els investigadors puguin accedir a les zones afectades. A més, s'espera que els forts vents continuïn complicant les tasques d'extinció durant els propers dies.

Per la seva banda, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha afirmat que tots els edificis danyats pel foc seran inspeccionats en un termini de 14 dies, a causa que més de mig centenar d'equips estan treballant en aquest sentit per avaluar i documentar cada propietat.

Actualment, hi ha 6 focus actius a Los Angeles, el principal, el de Palisades, que ha cremat més de 9.500 hectàrees, està contingut en un onze per cent, mentre que el d'Eaton en un 27 per cent. El d'Hurst està contingut en un 89 per cent i els tres restants (Brega, Sunset i Kenneth) en un 100 per cent.