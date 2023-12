Augmenten a 24 els morts després de nous atacs ucraïnesos a la regió russa de Bélgorod

Europa Press/Contacto/Russian Ministry of Emergenc

MADRID, 31 des. (EUROPA PRESS) -

El governador de Bélgorod, Viatxeslav Gladkov, ha informat aquest diumenge de la mort d'almenys 24 persones després dels nous atacs de les forces ucraïneses a la capital homònima de la regió russa, en resposta a l'última ofensiva de divendres llançada per Rússia contra diverses ciutats ucraïneses.

"A Belgorod, com a resultat del bombardeig massiu de les forces armades d'Ucraïna, 24 persones han mort", entre les quals alguns menors d'edat i 108 ferits més, segons ha explicat Gladkov en el seu compte de Telegram.

"Farem tot el possible perquè tornin a casa el més aviat possible", ha assegurat Gladkov, que ha destacat que més de 2.000 persones han estat treballant de manera voluntària durant les últimes hores per intentar recompondre la ciutat després dels atacs d'aquest dissabte.

Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha subratllat aquest diumenge en una entrevista per a l'agència de notícies estatal que cada un dels "criminals ucraïnesos" rebrà el càstig que mereix per les "atrocitats" comeses durant la guerra.

Lavrov ha destacat que ja són més de 200 els representants de les forces armades d'Ucraïna que han estat condemnats des de l'inici de la invasió ja fa més de 22 mesos. "Els espera la mateixa destinació a tots els altres criminals. Cadascun d'ells rebrà el càstig merescut", ha emfatitzat.

Entre els assenyalats per la Justícia russa, ha explicat Lavrov, no només hi ha mercenaris i membres de les milícies "radicals nacionalistes", sinó també integrants de l'alt comandament militar i polític d'Ucraïna.

L'atac a Belgorod respon als bombardejos russos que divendres van deixar al voltant de 40 morts i més de 150 ferits a diverses ciutats ucraïneses, entre les quals Kíiv. Així mateix, Rússia ha llançat aquest diumenge una ofensiva a Khàrkiv, que ha deixat tres morts, entre els quals hi ha suposats responsables de l'atac de Belgorod, segons ha assenyalat el Ministeri de Defensa.