Augmenten a 235 els morts i a més de 4.300 els ferits pel doble terratrèmol de Veneçuela

Europa Press/Contacto/Marcos Salgado
MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
Les autoritats veneçolanes han elevat, la nit d'aquest dijous, a 235 el nombre de morts i a més de 4.300 la xifra de ferits per causa del doble terratrèmol de magnitud 7,5 i 7,2 en l'escala de Richter que va sacsejar Veneçuela la passada nit.
"Hem atès al tall de les set de la nit del dia d'avui més de 4.300 ferits, la majoria lleus, però també hi ha moderats i greus, molts d'ells han requerit d'intervencions quirúrgiques i, lamentablement, hem rebut al voltant de 235 pacients que arriben sense signes vitals o moren al moment d'arribar", ha lamentat el ministre de Salut de Veneçuela, Carlos Alvarado, en declaracions telefòniques a la cadena veneçolana VTV.
A continuació, el responsable de la cartera sanitària ha recordat que l'estat de La Guaira és el lloc on més es concentra el nombre de ferits i morts. "Els hospitals estan molt plens de pacients i hem implementat la incorporació d'hospitals de campanya", ha subratllat.
Destacant que des del mateix moment en què va succeir el "esdeveniment sísmic" es van activar "de manera automàtica" totes les emergències del sistema públic de salut del país a nivell nacional, Alvarado ha insistit sobre la ràpida coordinació de tot el sistema públic per atendre als ferits.
Aquestes sinergies també tenen a veure, a petició de la pròpia presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, amb l'activació dels recursos de salut tant a nivell públic com els de l'àmbit privat, sent un exemple d'això la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abasta diverses clíniques de la regió cabdal.
Cal recordar que els forts terratrèmols han estat seguits de 30 rèpliques que han sacsejat especialment l'estat de La Guaira, Caracas i Yaracuy, on s'ha establert l'epicentre d'aquests tremolors. Per això, el Govern ha declarat l'estat de desastre.