Augmenten a 225 els morts per l'esfondrament d'una discoteca a República Dominicana

No es descarten nous increments del nombre de morts

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministre de Salut Pública del Govern dominicà, Víctor Atallah, ha informat aquest dissabte que a l'Institut Nacional s'han practicat un total de 225 autòpsies de morts per l'esfondrament de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Aquest nombre suposa un increment de quatre en la xifra publicada anteriorment, segons Atallah, que destaca que 221 dels cadàvers van ser recuperats al mateix lloc del succés, mentre que altres quatre van morir després de ser traslladats a hospitals, informa la premsa dominicana.

Atallah ha explicat que ja ha conclòs el lliurament de cadàvers a familiars al Instituto de Patología Forense. En qualsevol cas, la xifra podria augmentar a causa de la gravetat dels ferits que estan sent atesos. Vuit d'ells estan ingressats a l'Hospital Doctor Darío Contreras.

L'àrea que envolta l'Institut ha començat també a buidar-se davant de la marxa de les famílies de les víctimes que omplien el lloc.

El president dominicà, Luis Abinader, ha fet una crida urgent a una investigació per esclarir les circumstàncies de la tragèdia, ocorreguda dimarts passat. "Ara cal donar respostes a què va passar, per què va passar i com va passar", ha indicat el mandatari.