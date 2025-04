Augmenten a 20 les víctimes mortals per l'atac rus contra Kriví Rih (Ucraïna)

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la regió ucraïnesa de Dnipropetrovsk, en el sud-est del país, han anunciat la mort d'un home que ha sucumbit a les ferides causades per l'atac executat aquest divendres per l'Exèrcit rus contra la localitat de Kriví Rih, la qual cosa eleva a 20 el nombre de víctimes mortals.

"Una altra víctima del crim rus. Una víctima d'un atac enemic el 4 d'abril va morir a l'hospital. Els metges van lluitar per la vida de l'home de 57 anys. Per desgràcia, el seu estat era massa greu", ha lamentat el cap del govern regional, Sergi Lisak, al seu canal de Telegram, on ha transmès les seves "condolences a la família".

Amb aquest ja són 20 els morts, dels quals 9 són menors d'edat, a causa de l'impacte d'un míssil rus contra una zona residencial de l'esmentada ciutat. No obstant això, el balanç podria augmentar atès que, entre els més de 74 ferits, hi ha 4 nens que es troben en estat greu.