Augmenten a 191 els morts pel pas de l'huracà 'Helene' als EUA

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats nord-americanes han elevat aquest dimecres a 191 la xifra de morts com a conseqüència del pas de l'huracà 'Helene' a través de sis estats, que s'ha convertit en el segon més mortífer dels darrers 50 anys en territori nord-americà i que ha deixat a més d'1,3 milions de persones sense energia.

L'estat més afectat per les morts és el de Carolina del Nord, que ha registrat més de 95 decessos, seguit de Carolina del Sud amb 39, Geòrgia amb 25, Florida amb 19, Tennessee amb onze i Virginia amb dos, segons ha informat la cadena de televisió nord-americana CNN.

El president, Joe Biden, ha visitat Carolina del Nord durant la jornada, mentre que la vicepresidenta, Kamala Harris, es desplaçarà aquest dijous fins a Geòrgia, tal com ha fet en la vespra el seu rival republicà en les eleccions presidencials, l'expresident Donald Trump.

Cal destacar que Biden ha anunciat el desplegament d'un miler de militars addicionals a Carolina del Nord --en total hi ha uns 6.000 en els sis estats afectats-- per participar en tasques de lliurament d'ajuda com menjar o aigua en les comunitats que han quedat incomunicades.

D'igual forma, ha aprovat la declaració de desastre per a Carolina del Nord, Florida i Geòrgia, la qual cosa es traduirà en el lliurament de més ajuda a nivell federal.

"El president i jo hem estat prestant molta atenció des de l'inici per assegurar-nos que els recursos federals arribin al seu destí el més ràpid possible, i això inclou el que era necessari per assegurar-nos que brindéssim assistència federal directa. I aquest treball s'ha estat realitzant", ha afirmat Harris.

En poc més de 48 hores, àmplies zones del sud-est dels Estats Units van quedar irrecognoscibles després dels forts vents i inundacions. Les comunitats van quedar aïllades quan l'aigua va arrasar centenars de carreteres, edificis, habitatges i vehicles. Amb aquestes xifres, 'Helene' s'ha convertit en el segon huracà més mortífer que ha assotat el territori continental dels Estats Units en els darrers 50 anys, després de l'huracà Katrina, que va matar a 1.833 persones el 2005.