Augmenten a 18 morts i a 20.000 els desplaçats a Madagascar pel pas del cicló 'Gamane'

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

Almenys 18 persones han mort i 20.000 més s'han vist obligades a abandonar casa seva pel devastador pas del cicló 'Gamane' pel nord d'illa de Madagascar, al sud-est del continent africà.

El cicló, que avança amb vents de fins a 150 quilòmetres per hora de mitjana i pluges torrencials, va arribar al nord de Madagascar dimecres, segons l'Autoritat Nacional de Protecció Civil. Les autoritats han assenyalat que centenars de cases, carreteres i ponts han quedat inundats o destruïts al nord de Madagascar, si bé encara és incert quin és l'abast total dels danys.

Molts pobles de la regió nord de l'illa han quedat aïllats de la resta del país, la qual cosa dificulta les tasques dels equips de rescat i l'avaluació de danys.

L'illa de Madagascar, habitada per uns 30 milions de persones i situada a l'oceà Índic, es veu periòdicament afectada per condicions meteorològiques adverses. Fa amb prou feines un any, la tempesta tropical 'Freddy' va devastar gran part de Madagascar i també va assotar altres països com Moçambic i Malaui. Més de mig miler de persones hi van perdre la vida.

El president del país, Andry Rajoelina, està visitant les comunitats afectades. "L'Estat està treballant àrduament per remeiar la situació. Precisament per això soc aquí. Perquè l'Estat estigui sempre al seu costat", ha declarat des d'Ambilobe, on va fer una crida a la solidaritat nacional, recull el diari local 'L'Express'.