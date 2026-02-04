Augmenten a 18 els morts, inclosos quatre nens, en els nous atacs d'Israel a Gaza

Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer
L'exèrcit israelià denuncia un atac de "terroristes" al nord de la Franja que deixa un soldat "ferit de gravetat"
MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El recompte de palestins morts en els darrers atacs executats per l'exèrcit d'Israel contra diferents punts de la Franja de Gaza ha augmentat a 18, entre els quals quatre nens --inclòs un nadó de cinc mesos--, malgrat l'acord d'alto el foc en vigor des del 10 d'octubre del 2025.
Fonts mèdiques citades per l'agència palestina de notícies WAFA i el diari 'Filastin' han indicat que els morts s'han produït en uns atacs contra Ciutat de Gaza (nord), on s'ha registrat la majoria de víctimes, i Khan Yunis (sud).
Així, almenys catorze persones, entre les quals tres nens, han mort i diverses més han resultat ferides en un atac amb artilleria contra tendes de campanya i habitatges dels desplaçats als barris d'Al-Zaytoun i Tuffah, a l'est de Ciutat de Gaza.
Segons les informacions publicades per l'agència palestina Sanad, entre els morts hi ha un nadó de cinc mesos identificat com Saqr Badar al-Hatu, mentre que els altres dos menors han estat identificats com Rital Mahmud Habush, de tretze anys, i Bilal Ashraf Habush, de 16.
Així mateix, quatre persones més, inclòs un nen, han mort durant els atacs amb artilleria contra les tendes dels desplaçats a l'àrea de Qizan al-Najar, a Khan Yunis.
Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha denunciat a través d'un comunicat que aquest dimecres a la matinada diversos "terroristes" han obert foc contra els militars desplegats a la 'línia groga' al nord de Gaza i n'han ferit un de gravetat.
"Immediatament després del tiroteig, els carros de combat han obert foc contra els terroristes i s'ha bombardat la zona", ha recalcat, abans de subratllar que l'incident suposa "una flagrant violació de l'acord d'alto el foc", sense pronunciar-se sobre els atacs contra Khan Yunis.