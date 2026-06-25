Augmenten a 164 els morts i a gairebé un miler els ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha elevat aquest dijous a 164 les víctimes mortals i a 971 el nombre de ferits, després dels potents sismes de magnitud superior a 7 que s'han registrat durant la matinada al nord del país.
Segons la informació actualitzada del Govern veneçolà, els forts sismes han anat seguits de 30 rèpliques i deixen una important quantitat d'edificis ensorrats a La Guaira, la zona més afectada pel terratrèmol doble, on les autoritats "han de concentrar les tasques de rescat".
Rodríguez en tot cas no ha detallat d'on són les víctimes i si aquest recompte ja inclou l'estat de La Guaira, regió que ha descrit en els primers moments com una zona catastròfica.
En tot cas, ha informat dels nombrosos contactes mantinguts amb caps d'estat i autoritats internacionals per coordinar l'assistència als afectats i les tasques de rescat de persones atrapades entre els edificis.
Igualment, la presidenta interina ha anunciat la creació d'un fons inicial de 200 milions de dòlars, uns 176 milions d'euros, amb recursos provinents del Fons Monetari Internacional. Segons ha dit això permetrà la reconstrucció d'infraestructures i hospitals, a banda de la construcció d'habitatges per als qui han perdut casa seva.
També ha anunciat una partida per a l'"atenció immediata" de les víctimes d'aquest desastre natural, després d'assenyalar que la catàstrofe ha posat de dol "desenes de famílies" veneçolanes.