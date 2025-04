Augmenten a 13 els morts en l'atac nord-americà d'aquest dimarts a Hodeida, a l'oest del Iemen

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats instaurades pels rebels houthis al Iemen han informat aquest dimecres per la nit que el balanç de víctimes per l'atac perpetrat per l'Exèrcit nord-americà contra la governació costanera de Hodeida, a l'oest del país, ha augmentat a 28, entre ells 13 morts i 15 ferits.

Les autoritats sanitàries han anunciat així mateix en les últimes hores la mort d'un dels quatre treballadors ferits en un bombardeig nord-americà executat aquest dimarts a la governació de Dhamar, al sud-oest de Iemen.

Segons les dades ofertes per la cartera ministerial, els bombardejos dels Estats Units des del 15 de març fins al dijous, 10 d'abril, han provocat almenys 330 víctimes "civils", entre elles 107 morts i 223 ferits.