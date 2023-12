Augmenten a 120 els morts a Somàlia per les inundacions per 'El Niño'

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Somàlia ha informat aquest diumenge que han ascendit a 120 les persones mortes per les pluges i inundacions que estan afectant el país pel pas del temporal 'El Niño' a la Banya d'Àfrica.

"En aquestes inundacions, hem vist 120 vides perdudes a tot el país, principalment a les regions de Bay, Gedo i Jubba. Això inclou persones que van morir en un vaixell bolcat quan intentaven escapar del grup Al-Shabab", ha lamentat el responsable de l'Agència Nacional de Somàlia per a la Gestió de Desastre, Mohamud Moalin Abdulle, en una roda de premsa recollida pel portal Hiraan en línia.

Les inundacions, que han arribat mesos després de la sequera més llarga i severa registrada a la Banya, han malmès o fins i tot destruït bona part dels habitatges a la regió, la qual cosa s'ha traduït en què moltes persones es vegin obligades a protegir-se sota els arbres o en terrenys més elevats.

L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va alertar que les greus inundacions provocades per les intenses i persistents pluges a la Banya d'Àfrica estan forçant el desplaçament de milers de famílies, entre les quals hi ha persones refugiades a Etiòpia, Kenya o Somàlia.

Així mateix, l'aigua potable, neta i segura s'ha convertit en un bé escàs i els serveis de salut també s'han vist afectats, igual que milers de caps de bestiar i hectàrees de cultiu. Aquesta situació en el seu conjunt ha incrementat el risc d'"empitjorar una situació alimentària ja precària", lamenta ACNUR.

En aquest context, alguns refugiats han acollit a casa seva els nous desplaçats, per la qual cosa molts estan en condicions d'amuntegament. En aquest sentit, el sanejament s'ha convertit en un dels principals motius de preocupació de l'Agència de les Nacions per als Refugiats, ja que "centenars de latrines comunals han resultat malmeses, per la qual cosa s'exposa les persones al risc de contagiar-se de malalties infeccioses, incloent-hi el còlera".