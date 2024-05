Augmenten a 12 els palestins morts en una operació israeliana a Jenín (Cisjordània)

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals per l'operació militar de l'Exèrcit d'Israel a la ciutat cisjordana de Jenín ha augmentat a 12, inclosos quatre menors d'edat, després que aquest dijous hagi sucumbit a les seves ferides un home de 30 anys.

El director de l'Hospital Al-Razi, Fawaz Hamad, ha anunciat la defunció de Mustafa Ibrahim Musa Jabarín, a causa de les ferides que va patir en la vespra, segons ha pogut saber l'agència de notícies palestina WAFA.

Hores abans, el Ministeri de Sanitat de l'Autoritat Palestina havia informat de la mort d'11 persones des del dimarts, quan les Forces Armades israelianes van iniciar una "operació antiterrorista". Entre els morts hi ha dos joves de 15 anys i altres dos de 16 anys, mentre que la resta tenen entre 18 i 53 anys.

A més, la cartera ministerial ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social Facebook que hi ha 25 ferits, inclosos quatre que es troben en estat greu. En total, més de 515 palestins han mort a Cisjordània i Jerusalem Est des del 7 d'octubre del 2023, segons xifres de l'autoritats.

El dimarts, el Ministeri va assenyalar que hi havia civils entre les víctimes, sent un d'ells un cirurgià identificat com Asid Yabarin, de 50 anys, qui va ser impactat per trets dels militars israelians "mentre es dirigia a la feina".

En el marc d'aquestes accions, la cadena de televisió Al-Jazeera ha denunciat aquest dimecres a la nit que l'Exèrcit d'Israel ha disparat contra el seu equip de premsa a Jenín, on el treballador de l'hotel on s'allotgen els periodistes, que es troba "assetjat", ha resultat ferit de bala.

Jenín ha estat des de fa mesos l'epicentre de les operacions militars d'Israel, inclosa una duta a terme al juliol del 2023 que va ser la de majors dimensions a Cisjordània des de la Segona Intifada (2000-2005). A la ciutat i el seu campament de refugiats tenen presència nombrosos grups armats, inclosos Hamas, Jihad Islàmica i el braç armat d'Al-Fatah.

L'operació s'emmarca en el repunt de la violència des del 2023, que s'ha empitjorat després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamas i altres milícies palestines, que es van saldar amb al voltant de 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Des de llavors, les autoritats de Gaza, controlades pel grup islamista, han denunciat més de 35.700 morts a causa de l'ofensiva israeliana, als quals se sumen més de 515 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est.