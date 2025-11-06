Augmenten a 114 els morts pel tifó 'Kalmaegi' a les Filipines, que decreta la calamitat nacional

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 114 persones han mort i 127 estan desaparegudes després del pas del tifó 'Kalmaegi' per les Filipines, segons l'últim balanç difós al matí d'aquest dijous, després de les fortes inundacions, que han portat al president del país, Ferdinand Marcos Jr, a declarar l'estat de calamitat.
Així ho ha confirmat el portaveu adjunt de l'Oficina de Defensa Civil, Diego Mariano, en declaracions recollides per la cadena de televisió filipina GMA, precisant que 82 persones han resultat ferides a causa del tifó, conegut localment com a 'Tino'.
Cebú, la província més afectada, suma 71 víctimes mortals, 69 ferits i 65 desapareguts, encara que també sumen múltiples morts les regions de Negres Occidental i Oriental, així com Agusan del Sud.