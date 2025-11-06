Augmenten a 11 els morts i 30 els ferits per l'incendi en una residència de gent gran a Bòsnia

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 11 persones han mort i altres 30 han resultat ferides a conseqüència d'un incendi originat aquest dimarts en una residència de gent gran a la ciutat de Tuzla, al nord-oest de Bòsnia i Hercegovina, han anunciat les autoritats locals.
Entre els ferits hi ha residents i agents de bombers i de la Policia desplaçats al centre geriàtric on es va deslligar un incendi que ha provocat la dimissió del seu director, Mirsad Bakalovic, segons ha recollit la radiotelevisió pública BHRT.
La Fiscalia ha obert una investigació per esclarir les causes del foc que es va produir en el setè pis, on s'allotjaven els residents amb discapacitat.