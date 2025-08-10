Augmenta a un centenar la xifra d'infants morts per fam en plena ofensiva israeliana a la Franja de Gaza

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest diumenge a prop d'un centenar la xifra d'infants morts per fam o desnutrició des de l'inici de l'ofensiva desencadenada per l'exèrcit d'Israel després dels atacs del 7 d'octubre del 2023 i enmig de les restriccions israelianes a l'entrada d'ajuda a l'enclavament.
El Ministeri de Salut gazià ha informat que els hospitals de la Franja han registrat cinc noves morts per fam i desnutrició en les últimes 24 hores, la qual cosa eleva el nombre total de morts per aquesta causa a 217 morts, inclosos cent nens, segons un comunicat publicat a Telegram.
L'ofensiva contra Gaza, llançada en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern israelià--, ha deixat fins avui més de 61.300 palestins morts, tal com han denunciat les autoritats de l'enclavament palestí, si bé es tem que la xifra sigui superior.