Aterra un avió que volava entre els EAU i Israel després d'un "incident" en ruta

MADRID 30 set. (EUROPA PRESS) -
Un avió de l'aerolínia Flydubai ha aterrat aquest dimecres a primera hora a l'Aràbia Saudita després d'haver estat desviat de la ruta entre els Emirats Àrabs Units (EAU) i Israel a causa d'un "incident" no especificat, després que l'aparell hagi emès una alerta d'emergència que ha portat les autoritats israelianes a desplegar efectius davant un potencial segrest, extrem finalment descartat.
"Flydubai pot confirmar que el vol FZ 1073 operat el 30 de setembre entre l'Aeroport Internacional de Dubai i l'Aeroport Internacional de Ben-Gurion ha patit un incident durant la ruta", ha confirmat un portaveu de l'aerolínia en unes declaracions concedides Europa Press.
Així, ha ressaltat que l'avió ha aterrat "de manera segura" a l'Aeroport de Tabuk, abans de subratllar que "tots els passatgers estan fora de perill". "La seguretat i el benestar dels nostres passatgers i la tripulació són la nostra màxima prioritat", ha afegit.
"Els nostres equips treballen amb les autoritats competents", ha manifestat aquest portaveu, que ha avançat que hi haurà més informació quan s'acabin de confirmar els detalls de l'incident, després de les alertes pel desviament de l'aparell sobre l'espai aeri jordà.
Fonts israelianes citades pel diari 'The Times of Israel' han assenyalat que el senyal d'alerta per segrest o "interferència indeguda" hauria estat emesa després d'una presumpta baralla entre els pilots a la cabina, si bé no s'ha confirmat.
Per la seva banda, l'oficina del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcat que el cap de govern israelià ha mantingut "consultes" amb alts càrrecs arran de les informacions sobre "un incident d'aviació", i ha puntualitzat que "la situació està sota control".