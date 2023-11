Atenes qualifica de "falta de respecte" que Sunak cancel·li la trobada amb Mitsotakis

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Grècia ha descrit com una "falta de respecte" i una decisió "sense precedents" la decisió del primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, de cancel·lar a última hora una reunió prevista a Londres amb el seu homòleg grec, Kyriakos Mitsotakis, després de la creixent tensió entre les dues capitals pel futur dels marbres del Partenó exhibits al Museu Britànic de Londres.

Diversos dirigents grecs han expressat sorpresa aquest dimarts per la insolència de Londres, que atribueixen a l'interès de Mitsotakis de tornar a posar sobre la taula la devolució de les peces històriques, com va recordar el mateix primer ministre en una entrevista diumenge emesa per la cadena britànica BBC. Mitsotakis va equiparar separar les peces del Partenó amb "tenir la Mona Lisa partida en dos".

"Donem per fet el que és obvi, que (a Sunak) li van molestar les declaracions en les quals es reiterava la posició del país sobre el retorn de les escultures", ha afirmat el portaveu del Govern grec, Pavlos Marinakis, en una entrevista de televisió. El responsable de premsa de l'oficina de Mitsotakis, Dimitris Tsiodras, també ha confessat el malestar grec, que fa extensible a l'executiu, i n'ha culpat el Regne Unit.

El ministre de Transports britànic, Mark Harper, ha lamentat que finalment no es farà la trobada, tot i que en unes declaracions a la BBC ha dit que ha estat Mitsotakis qui ha declinat la reunió, per a la qual Londres finalment havia ofert que hi assistís el vice-primer ministre, Oliver Dowden, malgrat que en les relacions diplomàtiques el més comú és establir paral·lelismes entre autoritats.

Els Marbres d'Elgin, com es coneixen al Regne Unit, són al Museu Britànic des que van ser traslladats pel diplomàtic britànic Lord Elgin a principis del segle XIX. La posició grega no és nova i, de fet, la comparteixen partits polítics d'ampli espectre, com ho demostra el fet que també l'oposició ha sortit a criticar la posició de Sunak.

Mitsotakis es va reunir dilluns amb el líder de l'oposició britànica, el laborista Keir Starmer, favorit per ser el futur inquilí de Downing Street. El Partit Laborista ha aclarit que, si arriba al govern, no s'oposarà a un hipotètic acord entre el Museu Britànic i les autoritats gregues, cosa que en qualsevol cas no sembla que s'hagi de produir a curt termini.