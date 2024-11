Un atemptat suïcida deixa almenys 24 morts i 46 ferits a la ciutat pakistanesa de Quetta

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 24 persones han mort i 46 han resultat ferides per un atemptat suïcida aquest dissabte en una estació de tren abarrotada a la ciutat pakistanesa de Quetta, a la província occidental del Balutxistan.

L'atemptat acaba de ser reclamat pel grup separatista de l'Exèrcit d'Alliberament del Balutxistan (EAB), segons ha pogut confirmar el diari pakistanès 'Dawn', un moviment armat que fa dues dècades que reclama un espai autònom per a la minoria ètnica baluche del país i que des de fa uns mesos ha protagonitzat una campanya d'atemptats de magnitud rares vegades vista des del començament del conflicte, com la cadena d'atacs d'agost que va deixar més de 70 morts per tota la província.

El comissari cap de la policia de Quetta, Hamza Shafqaat, ha explicat que un milicià "que portava una maleta" es va dirigir a l'oficina d'expedició de bitllets de l'estació, on va fer detonar una potent càrrega explosiva.

Poc després, el portaveu d'operacions policials a la ciutat, Mohamad Baloch, ha afegit que més d'un centenar de persones es trobaven en l'estació en el moment de l'atemptat i la xifra de morts podria augmentar en les últimes hores perquè molts dels ferits es troben en estat crític.

"L'explosió ha ocorregut just abans que partís un exprés rumb a la ciutat de Peshawar", ha afegit l'oficial en unes declaracions a la cadena GEO TV.

En l'apartat de les primeres reaccions, el president en funcions del país, Yusuf Raza Gillani, ha condemnat sense pal·liatius un atemptat perpetrat per "enemics de la humanitat" i ha promès ajuda immediata per als supervivents i familiars de les víctimes de l'atemptat.