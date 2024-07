Ataquen la portaveu del Govern de França en un acte de campanya electoral

Bardella els expressa el seu "ple suport" i demana "calma": "Pretenc ser el primer ministre que restableixi l'autoritat de l'Estat"

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern de França, Prisca Thevenot, i diversos membres del seu equip de campanya han estat víctimes d'un atac per part de més d'una desena de persones durant una enganxada de cartells de cara a la segona volta de les eleccions legislatives, que se celebraran diumenge.

Quatre persones, entre les quals tres menors d'edat, han estat detingudes, mentre que dues víctimes han estat traslladades a l'hospital. La Fiscalia de Nanterre ha obert una investigació sobre actes de violència contra funcionaris públics electes, segons ha sabut la cadena BFMTV.

El primer ministre francès, Gabriel Attal, ha expressat la seva "total solidaritat" amb la candidata i el seu equip, i ha demanat rebutjar "el clima de violència i odi que s'està imposant". "La violència i la intimidació no tenen cabuda en la nostra democràcia. No tenen lloc en la nostra república", ha manifestat a través del seu perfil d'X.

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, Stéphane Séjourné, que també és el secretari general del partit Renaixement, s'ha sumat a les paraules d'Attal i s'ha mostrat "profundament consternat per l'atac, a més de manifestar que la formació política "està a disposició" de les víctimes per brindar-los suport psicològic i legal.

El president de Reagrupament Nacional i aspirant a primer ministre en les eleccions legislatives franceses de diumenge, Jordan Bardella, els ha expressat el seu "ple suport" i ha demanat "calma i tranquil·litat". "Pretenc ser el primer ministre que restableixi l'autoritat de l'Estat, que endureixi considerablement les sancions", ha declarat.