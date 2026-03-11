Ataquen dos vaixells a l'estret d'Ormuz i un és forçat a evacuar la tripulació

Els projectils impacten contra un portacontenidors i un vaixell de càrrega davant la costa dels EAU i Oman
MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats marítimes del Regne Unit han alertat aquest dimecres que uns projectils han provocat danys a dos vaixells a l'estret d'Ormuz, un dels quals ha hagut d'evacuar la tripulació, sense atribuir l'atac a cap país, enmig de l'escalada d'hostilitats al Pròxim Orient arran de l'atac conjunt dels Estats Units (EUA) i Israel contra l'Iran, situació que ha reduït dràsticament el trànsit marítim en aquest pas.
El primer atac ha tingut lloc a unes 25 milles nàutiques (46,3 quilòmetres) al nord-oest de la ciutat de Ras al-Khaimah, als Emirats Àrabs Units (EAU), després que "el capità d'un portacontenidors hagi informat que el vaixell ha patit danys per un suposat projectil d'origen desconegut", segons ha informat el Centre d'Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO, per les seves sigles en anglès).
Ara com ara, "no se sap quina és la magnitud dels danys, però la tripulació ho està investigant", si bé "el capità també informa que tots els tripulants estan fora de perill", ha indicat l'organisme, que ha recomanat "als vaixells que naveguin amb precaució i que informin de qualsevol activitat sospitosa a la UKMTO mentre les autoritats investiguen l'incident".
Poc després, la mateixa autoritat ha informat que un altre projectil, també de procedència desconeguda, ha impactat sobre una segona nau de càrrega a l'estret d'Ormuz, a unes 11 milles nàutiques (uns 20 quilòmetres) al nord d'Oman.
"El vaixell ha sol·licitat ajuda i s'està evacuant la tripulació", ha alertat l'UKMTO, que ha informat d'un "incendi a bord", després de tornar instar a navegar amb precaució i comunicar qualsevol activitat sospitosa, mentre les autoritats continuen amb les perquisicions.
Aquests atacs es produeixen enmig de l'escalada bèl·lica a la regió arran de l'ofensiva dels EUA i Israel contra l'Iran i les consegüents represàlies iranianes. Les hostilitats també han afectat el trànsit marítim a l'estret d'Ormuz, pel qual circula aproximadament una quarta part del comerç marítim mundial de petroli i volums significatius de gas natural liquat i fertilitzants.
Dimarts, la Guàrdia Revolucionària Islàmica va prometre que deixaria el pas lliure a les naus de "qualsevol país àrab o europeu que expulsi els ambaixadors israelians i nord-americans del seu territori", mentre que el secretari del Consell de Seguretat Nacional de l'Iran, Ali Larijani, va advertir que "és poc probable que es pugui garantir cap mena de seguretat a l'estret d'Ormuz".